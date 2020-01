Calendario Serie A calcio: programma e orari partite 5-6 gennaio, quali vedere in tv su Sky e DAZN (Di venerdì 3 gennaio 2020) Torna dopo le feste la Serie A di calcio 2019/2020 e lo fa con la sua prima giornata del nuovo decennio, precisamente la numero 18, che si svolgerà in due giorni, a cominciare da domenica 5 gennaio, con il lunch match delle 12.30 tra Brescia e Lazio, trasmesso da Sky Sport Serie A, che manderà in onda anche SPAL-Hellas Verona delle 15 e Genoa-Sassuolo delle ore 18, mentre per seguire il confronto tra Roma e Torino bisognerà munirsi di pc, smartphone e tablet per connettersi alla piattaforma DAZN, accessibile in abbonamento al costo di 9,99€ al mese. Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Il vero spettacolo sarà però quello del giorno dell’Epifania, che anche questa volta vedrà il primo match alle ore 12.30, ovvero quello tra Bologna e Fiorentina, anche questo su DAZN, così come Atalanta-Parma ... Leggi la notizia su oasport

