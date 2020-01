Ben 6 scoperte su Samsung Galaxy S11/S20 e Fold 2: dettagli più che intriganti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Che si chiami Samsung Galaxy S11 o S20, il prossimo top di gamma del produttore asiatico, insieme al Galaxy Fold 2, è protagonista di nuovi rumors, questa volta ripresi direttamente da XDA Developers. Gli esperti hanno messo a nudo l'ultimo aggiornamento ad Android 10 e One UI 2.0, scovando dettagli parecchio interessanti in relazione alla fotocamera (una delle componenti che, più delle altre, ha catturato l'attenzione dell'azienda, che negli anni ha perfezionato sempre più il tiro). Si è andati più a fondo circa la funzionalità Directors View, che dovrebbe consentire di selezionare un soggetto per poi metterlo a fuoco, lasciando forse agli utenti anche la libertà di cambiare fotocamera, così come effettuare la ripresa di primi piani. Ci sarebbe poi anche Single Take Photo, la personale versione di Samsung dell'opzione Photobooth Mode dei Google Pixel, grazie alla quale sarà ... Leggi la notizia su optimaitalia

