Vienna:no doppio passaporto sudtirolesi

Nel programma di coalizione del Partito Popolare austriaco e dei Verdi non è contemplato ilitaloaustriaco per i. Nel testo si parla solo genericamente della "assistenza alle vittime del nazismo e ai loro discendenti nel procedimento a ricevere la doppia cittadinanza". Il precedente governo Kurz con l'ultra destra Fpoe aveva invece previto la doppia cittadinanza per i, le vittime del nazismo e gli austriaci residenti nel Regno Unito in caso di Brexit.(Di giovedì 2 gennaio 2020)