Traffico Roma del 02-01-2020 ore 18:30 (Di giovedì 2 gennaio 2020) SUL Grande Raccordo Anulare code per incidente IN CARREGGIATA ESTERNA fra Le uscite colombo ed Ardeatina, DIREZIONE TUSCOLANA. ANCORA disagi ai parioli a causa della chiusura, PER ALLAGAMENTO, di Via Guidubaldo del Monte ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, e della rampa del viadotto di Corso Francia in direzione di viale dei Parioli: il Traffico viene deviato su Via di San Valentino. DI CONSEGUENZA CI Sono incolonnamenti sull’ultimo tratto di corso francia, SU VIALE TIZIANO E VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI tutto IN DIREZiONE PARIOLI. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO. ad ostia antica incidente su viale dei Romagnoli fra Via di Acqua Rossa e Via di Castel Fusano: ci Sono code a partire da dragona verso ostia e dalla stazione lido nord verso il centro città. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ... Leggi la notizia su romadailynews

