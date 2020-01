The Politician 2 saprà crescere? Ben Platt promette una stagione più adulta e atmosfere da East Coast (Di giovedì 2 gennaio 2020) L'universo esagerato di The Politician, la musical comedy firmata dal trio Murphy-Falchuk-Brennan, è il tratto che forse più di ogni altro rivendica la paternità della serie. Dai costumi agli arredi, dalla colonna sonora alla natura stessa dei personaggi e delle loro motivazioni, tutto carica i sensi di sollecitazioni estreme, talvolta contrastanti, non sempre piacevoli. La promessa di promettere qualsiasi cosa, alla base della prima stagione e già rilevata nella nostra recensione estesa, sembra però volersi trasformare in una promessa di maturità in vista dell'arrivo di The Politician 2 su Netflix nell'estate di quest'anno. Già pochi mesi fa Ben Platt, interprete del protagonista Payton Hobart, anticipava che The Politician 2 sarebbe ripartita dalla campagna elettorale suggerita al termine della prima stagione. Sono entusiasta all’idea di lavorare al fianco di Judith Light. ... Leggi la notizia su optimaitalia

