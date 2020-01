Temptation Island, Ilaria Teolis polemica sul seno rifatto: “Non devo dare spiegazioni” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, Ilaria Teolis è tornata al centro del gossip per via di alcune critiche ricevute sui social, nelle ultime ore. La ragazza, infatti, avrebbe deciso di rifarsi il seno, la cosa però non è piaciuta affatto agli utenti, che l’hanno attaccata duramente. Temptation Island, Ilaria Teolis polemica sul seno rifatto: “Non devo dare spiegazioni” Classe 1995, Ilaria Teolis è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, il reality che mette a dura prova le relazioni dei partecipanti. La giovane romana aveva partecipato in coppia con il suo allora fidanzato Massimo Colantoni. La loro relazione però, era terminata a causa di alcuni atteggiamenti compromettenti che il ragazzo aveva assunto con alcune tentatrici. All’interno del programma, la Teolis si era distinta soprattutto ... Leggi la notizia su velvetgossip

mjobsessionhaz : RT @Ri_Ghetto: I tre momenti più trash in tv di questo 2019 sono senza dubbio, in ordine: - L'intervista di Pamela Prati a Verissimo/Domeni… - infoitcultura : Temptation Island, ex protagonista presenta la sua nuova fiamma - FedericaLaManti : RT @Ri_Ghetto: I tre momenti più trash in tv di questo 2019 sono senza dubbio, in ordine: - L'intervista di Pamela Prati a Verissimo/Domeni… -