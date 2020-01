‘Stavo per morire per il cibo…’: Daniele Bossari, la confessione shock sulla sua vita (Di giovedì 2 gennaio 2020) Daniele Bossari debutta con un nuovo programma e parla della sua celiachia Il 2020 inizia con i buoni propositi per Daniele Bossari. Infatti dal primo dell’anno l’ex gieffino debutterà con un nuovo programma su DMAX, canale 52 del digitale terrestre appartenente alla piattaforma Discovery Italia. Si chiama Il Boss del Paranormal e parla di un misterioso viaggio che indaga l’universo del paranormale, analizzando fenomeni che avvengono in ogni parte del mondo. Prima, però, l’uomo ha rilasciato una lunga intervista al periodico Nuovo facendo delle confessioni choc sul suo passato, ma anche sulla moglie Filippa Lagerback. Il conduttore sin da piccolo soffre di una patologia molto complicata, ossia la celiachia. Una malattia che se non viene diagnosticata può comportare a dei danni seri: “Da piccolissimo ho rischiato di morire a causa della celiachia. Non mangiavo e stavo ... Leggi la notizia su kontrokultura

