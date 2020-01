Stati Uniti, lo scandalo degli abusi sessuali sui bambini migranti strappati ai genitori (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020, anno in cui gran parte del dibattito internazionale sugli Stati Uniti si ferma alle elezioni Presidenziali, comincia con una storia che lo scrittore Don Winslow definisce come LA (le maiuscole sono le sue) “più orripilante e non-raccontata degli ultimi tre anni”, e la riassume per tre punti: “bambini rapiti dalle braccia dei genitori; bambini rinchiusi in gabbie; bambini ripetutamente abusati sessualmente”. This is *THE* horrific and largely unreported story of the last three years. Most days it’s not even covered by the major networks. 1. Rip children from their parents arms 2. Lock the children in cages 3. Rape the children repeatedlyhttps://t.co/KsuIikXadX via @CBSPolitics — Don Winslow (@donwinslow) January 2, 2020 Il contesto fa parte della storia, anzi è il motore dell’indignazione che scoppia sì, ma un po’ a fetecchia: tutto ... Leggi la notizia su ilnapolista

