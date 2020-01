Senza biglietto, nigeriano finge di non capire italiano e aggredisce agenti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lo straniero, in possesso di regolare permesso di soggiorno e di carta di identità italiana, fingeva di non comprendere la lingua nel vano tentativo di evitare la contravvenzione perchè colto Senza regolare biglietto Federico Garau  Luoghi: Perugia Leggi la notizia su ilgiornale

gmlavolpe : RT @RadioSavana: Luana, ex dipendente Atac, è stata aggredita da una #risorsaINPS africana che viaggiava sul bus senza biglietto: ridotta s… - alex42do : @parallelecinico Se sei senza biglietto e sale il controllore, te lo mettono in mano che neanche te ne accorgi - san_sesco : RT @emilianoavanti: Oggi eravamo senza biglietto per entrare e me s’e’ presentato con trabattello e palanche in macchina!?? dice se non ci f… -