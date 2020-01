Principe Harry e Archie: “Che il 2020 vi porti serenità” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le festività natalizie hanno portato qualche attrito tra la Regina Elisabetta e i Duchi di Sussex. La coppia ha deciso di trascorrere il Natale in Canada e questa decisione non è andata particolarmente a genio alla sovrana del Regno Unito. Nonostante ciò il Principe Harry non ha rinunciato al tradizionale messaggio di auguri: la foto con Archie è ufficialmente la prima del 2020. Il Principe Harry e Archie augurano un buon 2020 L’8 gennaio è nato il piccolo Archie, primogenito dei Duchi di Sussex Harry e Meghan. Il piccolo ha ormai ben otto mesi ed è lui il protagonista del post di Instagram dell’account ufficiale dei reali, pubblicato nel 2020. Lo scatto ritrae padre e figlio sorridenti, Archie è tra le braccia del genitore: sullo sfondo c’è un magnifico paesaggio. La foto è stata scattata probabilmente durante il periodo di vacanza in America, la coppia aveva infatti ... Leggi la notizia su notizie

Gaonnuri_JK : RT @Jk_italy: [media????] #Jungkook è apparso sul fashion magazine ELLE ????, in un articolo sulle notizie principali della settimana. Insieme… - ZPgJq3fqdP58xz0 : RT @Jk_italy: [media????] #Jungkook è apparso sul fashion magazine ELLE ????, in un articolo sulle notizie principali della settimana. Insieme… - Elisa76785411 : RT @Jk_italy: [media????] #Jungkook è apparso sul fashion magazine ELLE ????, in un articolo sulle notizie principali della settimana. Insieme… -