Prefetto Galeone, cambia l’imputazione: ‘induzione indebita a dare utilità’ (Di giovedì 2 gennaio 2020) cambia l’imputazione per il Prefetto di Galeone, da corruzione si è passati a induzione indebita a dare o promettere utilità, è ai domiciliari. cambia il capo d’imputazione per il Prefetto di Cosenza Paola Galeone, e forse è più appropriato al reato contestato alla donna che aveva promesso una mazzetta da 500 euro ad un’imprenditrice in … L'articolo Prefetto Galeone, cambia l’imputazione: ‘induzione indebita a dare utilità’ proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

