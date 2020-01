Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo in tv: orario, programma, streaming (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sfida abbordabile in programma domani, alle 20.30, per l’Olimpia Milano. I rivali del Chacho Rodriguez e compagni, infatti, saranno i russi dello Zenit San Pietroburgo. Il sodalizio meneghino, dopo aver iniziato nel migliore dei modi l’Eurolega 2019-2020, ha vissuto un momento difficile, frutto di un calendario ostico e di una serie di infortuni di peso che hanno costretto sovente coach Messina a rinunciare ad alcuni dei suoi pezzi migliori. In casa e contro un avversario, come detto, non irresistibile, sarà, dunque, di vitale importanza ottenere un successo utile per rilanciare le ambizioni del team del capoluogo lombardo. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Eurosport Player, Inoltre, OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi modo di non perdervi nemmeno un secondo di questo esaltante match. IL programma DI Olimpia Milano ... Leggi la notizia su oasport

2easy32 : RT @sportli26181512: Serie A, big match alla Virtus Bologna: Milano ko 83-70: Nella 16^ giornata del campionato di Serie A la Virtus Bologn… - GiardinoFiorina : RT @OlimpiaMiNews: L’anno che va a cominciare, e forse il decennio, potrebbe essere segnato in Italia dalla rivalità tra Olimpia Milano e V… - giga_73 : RT @OlimpiaMiNews: L’anno che va a cominciare, e forse il decennio, potrebbe essere segnato in Italia dalla rivalità tra Olimpia Milano e V… -