Non avete ricevuto le patch di dicembre sul vostro Google Pixel? A gennaio arriverà un update cumulativo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Google ha reso noto che tutti gli utenti che non hanno ricevuto l'aggiornamento di sicurezza di dicembre a gennaio ne avranno uno cumulativo L'articolo Non avete ricevuto le patch di dicembre sul vostro Google Pixel? A gennaio arriverà un update cumulativo proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

