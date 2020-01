Napoli, parla Ottavio Bianchi: “Carlo Ancelotti doveva essere l’allenatore della vita” (Di giovedì 2 gennaio 2020) A Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, è intervenuto l’ex allenatore azzurro Ottavio Bianchi per parlare della attuale situazione della squadra partenopea. Ottavio Bianchi si è pronunciato soprattutto sulla gestione di Carlo Ancelotti, le cui scorie si stanno trascinando anche nel 2020. “Dopo la sosta non ho mai azzeccato una scelta. Con le grosse squadre ho sempre avuto dei problemi. Il problema del Napoli non è solo la mancanza del regista. Quello che è successo questa’anno è difficile da commentare. Ancelotti doveva essere l’allenatore della vita e invece è stato esonerato”. Oggi Carlo Ancelotti è sulla panchina dell’Everton e sta ottenendo risultati egregi per una squadra che ambisce solo a salvarsi. Forse, in futuro qualcuno spenderà qualche parola in più sulla sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Qualcosa deve ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

Sky - parla Massimo Ugolini : “Morgan De Sanctis e Paolo Cannavaro tra i migliori del decennio del Napoli ” : Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Il tema: l’elezione dei migliori azzurri degli ultimi dieci anni del Napoli. “De Sanctis è legato ad un momento di crescita importante del Napoli ed ha avuto un grande rendimento, è stato un ruolo di svolta. Poi c’è Meret che è il più forte portiere della gestione De ...

Napoli - a Barcellona si parla di Kostas Manolas : “Potrebbe caricare Messi e compagni” : In attesa del doppio confronto tra Napoli e Barcellona del 25 febbraio e del 18 marzo, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato un giornalista del quotidiano Sport, Ivan San Antonio, vicino alle vicende dei blaugrana. “Tra tutti i rivali che sarebbero potuti capitare al Barça, andando controcorrente rispetto all’opinione generale qui a Barcellona , il Napoli era sicuramente il peggiore. Mi sembra il classico avversario con una rosa piena ...

Botti di Capodanno a Napoli - il bilancio parla di 48 feriti : Tempo di lettura: 1 minuto Napoli – A poco sono servite le varie ordinanze, il bilancio dei feriti nella notte di Capodanno si mantiene alto per la provincia di Napoli . La Questura ha reso noto che nella città si sono verificati 22 casi di feriti , mentre nella provincia 26. Nessuno dei 46 totali, tuttavia, versa in gravi condizioni. Quarantasei sono stati feriti da petardi, mentre due da lanciarazzi. I minorenni sono tre. L'articolo ...

Napoli - parla Giorgio Perinetti : “Con Gennaro Gattuso nessuno può permettersi di non impegnarsi” : Giorgio Perinetti , ex dirigente sportivo azzurro sempre al centro del mercato, si è espresso sull’insediamento di Gennaro Gattuso sulla panchina partenopea a Radio Kiss Kiss Napoli : “La spontaneità di Gattuso e il suo modo di incidere sul gruppo mi fa pensare che il Napoli possa avere una reazione importante. Con Gattuso nessuno può permettersi di non impegnarsi, l’allenatore chiede tanto. Gattuso affronta tutto con una ...

Napoli di Gattuso ed i migliori calciatori azzurri degli ultimi anni : se ne parla a Radio Marte : Sconcerti sul Napoli : negli ultimi 10 anni sono venute e mancare le due milanesi e questo ha permesso alla Juve di vivere 8 stagioni da protagonista. In questa situazione, il Napoli poteva approfittarne, ma non lo ha fatto Alcuni giornalisti ed opinionisti sono intervenuti a Radio Marte , nel corso di Marte Sport Live, per parla re dell’attuale Napoli di Gattuso , di quello di Sarri, dei migliori calciatori presenti nell’organico ...

Napoli - parla Stefano Agresti : “Spesso Aurelio De Laurentiis usa modi sgarbati - ma i conti sono in ordine” : Il giornalista Stefano Agresti , ha parla to in queste ore del Napoli sulle frequenze di Radio Sportiva. Tema principale dell’intervento è stato soprattutto l’atteggiamento di Aurelio De Laurentiis negli ultimi mesi, tra ammutinamento, cambio di allenatore e calciomercato. “De Laurentiis ha provato a fare l’ultimo salto di qualità trattenendo i migliori giocatori al Napoli . Anche se i risultati di questa stagione sono molto ...

Tumori : a Napoli un ambulatorio per parlarne in famiglia : Un ambulatorio familiare che aiuta a parlare di cancro in famiglia , anche ai bambini. Nasce con questo scopo all’istituto Pascale di Napoli : organizza incontri con i pazienti e i loro familiari per comprendere in che modo parlare della malattia in famiglia . Non solo, l’ ambulatorio nasce anche con l’obiettivo di prendere in carico coloro che hanno avuto notizia di mutazioni genetiche per cui dovranno subire interventi di ...

Parla l’agente di Lobotka : “Chiacchiere che vengono fuori da Napoli ” : L’agente di Stanislav Lobotka , Branislav Jasurek, ha Parla to ai microfoni di Gonfialarete.com, sito del giornalista Raffaele Auriemma. Il procuratore si è pronunciato sul continuo accostamento del suo assistito al Napoli. “Questa cosa ormai mi fa ridere, a ogni sessione di mercato la stessa storia: è diventata una cosa comica. Mi trovo costretto a ribadire che la verità è un’altra: non ho mai più avuto contatti con il Napoli per Lobotka da ...

In Inghilterra si parla già di “Effetto Ancelotti”. E sul Telegraph il Napoli sparisce dal suo curriculum : E’ bastato l’1-0 al Burnley. Il suo curriculum aveva funzionato solo come premessa: in Premier è Ancelotti-mania. Col mega-striscione srotolato sulla Gwladys Street End, la curva dei tifosi dell’Everton, col faccione tondo del tecnico e quel motto in latino ‘Nil satis nisi optimum’ – niente è sufficiente se non il meglio – è venuta giù tutta l’attesa per il ritorno in Inghilterra di “sir” ...

Napoli - Auriemma svela : “De Laurentiis ha parlato con il Sassuolo di Berardi e Boga” : Napoli , Auriemma svela : “De Laurentiis ha parlato con il Sassuolo di Berardi e Boga” Raffaele Auriemma , giornalista di Radio Marte, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il proprio canale YouTube. Si è parlato soprattutto di mercato. ” ADL s’è intrattenuto con il dg del Sassuolo Carnevali, hanno parlato di Boga che ormai è prenotato dal Napoli ma anche di Berardi . Il Napoli vorrebbe prenderli entrambi in estate, magari ...

L’agente di Boga : “Con il Napoli ho parlato un paio di anni fa. Dipende dal Sassuolo” : A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Daniel Boga , fratello-agente dell’esterno del Sassuolo il cui nome è stato accostato al mercato del Napoli . “Jeremie è destro, per cui quando gioca a sinistra può rientrare e calciare. Ma può giocare indifferentemente su entrambe le fasce. Contro la Juve, ad esempio, ha giocato a destra. Jeremie è bravo nel dribbling e riesce ad esprimere le sue qualità su entrambe le corsie”. Su un ...

Napoli - parla Milik : “Il mio è un bel momento - ma non posso essere felice” : Tempo di lettura: 1 minuto Napoli – Il bomber polacco del Napoli Arkadiusz Milik racconta il momento degli azzurri ai microfoni di Sky. L’attaccante nella giornata di oggi ha avuto così modo di esprimersi, raccontando i retroscena in casa Napoli . Per quanto riguarda il fresco sorteggio di Champions, Milik conferma la difficoltà del match ma rincuora i tifosi: “Il calcio è calcio. Per il Barcellona ho grande rispetto, ma mai paura”. Sullo ...

Napoli - Milik : «Ancelotti? Basta parlarne - abbiamo sbagliato tutti» : Arkadiusz Milik ha parlato ai microfoni di Sky Sport del nuovo corso del Napoli con Rino Gattuso dopo l’esonero di Ancelotti Lunga intervista rilasciata da Arkadiusz Milik ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante polacco ha fatto il punto sul difficilissimo momento che sta vivendo il Napoli tra l’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso. ANCELOTTI – «Cresceremo anche come uomini e serate come quella di ieri ...

Napoli - De Laurentiis ci crede : e per caricare i ragazzi parla di Sarri : Napoli , De Laurentiis ci crede : e per caricare i ragazzi parla di Sarri L’edizione odierna de “Il Mattino” svela il discorso integrale di ieri sera tenuto da Aurelio De Laurentiis alla cena di Natale della squadra: “Io non ho mai avuto paura di prendere decisioni importanti, è quello che sogno faccia anche la Lega calcio dove ci sono tante persone che giocano a fare i grandi ma non lo sono. Ed è per questo che ho deciso che era arrivato il ...

Napoli-Parma - D’Aversa euforico : Gattuso parla di problema mentale : “Nei primi quindici minuti abbiamo creato tre occasioni da gol, poi abbiamo ridato entusiasmo al Napoli e ci siamo messi sotto schiaffo. Siamo stati bravi con le energie finali, non so dove trovate, a portare a casa i tre punti facendo una partita importante. Non era semplice, ma ci sono state sia cose positive che negative”. Così Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria ...

