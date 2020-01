Napoli nel degrado, chi chi rappresenta faccia qualcosa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Di Riccardo Vizzino Il diritto alla salute, quale bene assolutamente primario tra tutti i diritti fondamentali, è sicuramente il primo ad aver ricevuto un sistema compiuto ed organizzato di attuazione nel più ampio circuito sociale dei servizi alla persona ed alla comunità. Tuttavia, quella che sembra essere la regola, rappresenta un’eccezione per la città di Napoli. Il problema, noto ai più, che affligge principalmente molti quartieri partenopei, anche residenziali, è quello dei rifiuti. La città offre sempre più frequentemente scenari di degrado e squallore, ai cittadini ma soprattutto ai turisti di quella che (ancora per quanto??) resta la meta preferita per le vacanze di italiani e stranieri. Molte strade sono ricettacolo di sporcizia, mobili dismessi, che restringono carreggiate e rendono anche poco visibile la segnaletica stradale, cattivi odori e presenza di topi; lì, ... Leggi la notizia su ildenaro

