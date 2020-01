Mirella muore a 35 anni. La tragedia mentre andava al veglione di Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) tragedia la vigilia di Capodanno: Mirella, 35 anni, ha perso la vita a seguito di uno spaventoso tamponamento che non le ha lasciato scampo. Come riporta Il Messaggero, l’incidente è avvenuto intorno alle 20,15 del 31 dicembre a Buttrio, in provincia di Udine. Mirella Candussio, questo il nome completo della vittima, era originaria di Palmanova ma abitava a Buttrio e la sera di Capodanno avrebbe dovuta trascorrerla con parenti e amici al veglione. Si stava recando alla cena con un’amica, anche lei 35enne, quando è avvenuto il dramma. Mirella era a bordo della Fiat Panda condotta dalla sua amica quando sulla strada regionale 56, in prossimità dello stabilimento della Danieli, sono state tamponate da una Audi A6 alla cui guida c’era un uomo, un 62enne della zona. (Continua dopo la foto) Un tamponamento impressionante: le due donne, si legge ancora su Il Messaggero, sono rimaste ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

