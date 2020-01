Mauro Coruzzi dimagrito: Platinette ha perso 30 chili in 6 mesi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Platinette è dimagrita: dieta e nuova vita per Mauro Coruzzi Drastico cambio di vita per Mauro Coruzzi. L’opinionista tv, conosciuto ai più nei panni di Platinette, è dimagrito parecchio nell’ultimo periodo. In sei mesi ha perso ben trenta chili, grazie all’aiuto di un’esperta nutrizionista. Il 64enne ha deciso di dare una svolta alla propria esistenza visto … L'articolo Mauro Coruzzi dimagrito: Platinette ha perso 30 chili in 6 mesi proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

