M5S: Giarrusso, ’11 mln italiani hanno votato 5 Stelle per vedere questo schifo?’ (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “E’ davvero curioso che un ministro (Fioramonti, ndr) se ne vada dal governo ma continui a sostenerlo. Non parlerei quindi di sfarinamento dell’esecutivo e della maggioranza. Anzi, temo che la debolezza di Di Maio e del suo gruppo siano proprio la forza del governo”. Lo dice il senatore 5 Stelle, Mario Michele Giarrusso, a Affaritaliani.it. “Il Pd che aveva perso le elezioni ed era in caduta libera è riuscito nell’impresa di tornare al governo liberandosi di Renzi, seguito nemmeno da tutti i suoi fedelissimi. Quello del Pd – spiega il senatore pentastellato – è un vero e proprio capolavoro: i dem sono riusciti a mettere in minoranza in Consiglio dei ministri il gruppo principale in Parlamento. Non solo, già avevano il doppio dei ministri della Lega e ora si sono presi pure l’Università con il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

