La Corea del Nord si mostra più aggressiva verso Washington (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il leader supremo NordCoreano Kim Jong Un ha recentemente dichiarato che “il mondo avrà modo di osservare una nuova arma strategica di Pyongyang” e che il Paese abbandonerà la sospensione dei test nucleari e dei missili intercontinentali precedentemente decisa. La decisione di continuare a sviluppare le proprie armi nucleari e missilistiche sarà portata avanti, ha riferito il leader supremo, a meno che gli Stati Uniti non mutino le loro politiche verso la nazione asiatica. Kim Jong Un ha descritto Washington come sempre più ostile ed ha accusato l’amministrazione Trump di voler ritardare i negoziati sul nucleare ma, al tempo stesso, non ha chiuso del tutto le porte al dialogo con gli Stati Uniti. Una questione complessa Washington e Pyongyang sono impegnate, dal 2018, in un dialogo che dovrebbe portare alla fine delle sanzioni americane in cambio del disarmo nucleare ... Leggi la notizia su it.insideover

