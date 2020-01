Il Times inserisce la Meloni fra i 20 volti del 2020. Grazie a "Io sono Giorgia" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Times inserisce Giorgia Meloni come unico italiano nella lista dei 20 personaggi che potrebbero cambiare il 2020. Il suo nome compare in un articolo intitolato “Stelle nascenti: Venti volti da guardare nel 2020”. In cui si spiega che di questi “alcuni pianificano da anni un debutto sulla scena mondiale, altri sono stati coinvolti nell’attualità. In ogni caso, entro la fine dell’anno potrebbero essere tutti nomi familiari”.Per quanto riguarda la leader di Fratelli d’Italia, il Times scrive: “Quando una traccia musicale dance di uno dei discorsi di Giorgia Meloni è diventata virale in novembre, è nata una stella. Il Dj dietro la traccia, in cui Meloni grida ripetutamente ‘sono Giorgia, sono una donna, sono una mamma, sono cristiana’ pensava ad un’ironica stoccata al suo marchio di politica ... Leggi la notizia su huffingtonpost

