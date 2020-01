Il 2019 del Movimento 5 Stelle: la crisi nera fra Conte I e II (Di giovedì 2 gennaio 2020) Al governo prima con la Lega e poi con il centrosinistra, ma con i consensi ormai dimezzati rispetto al 4 marzo 2018: questo il 2019 del Movimento 5 Stelle Un anno esatto fa, commentando il rocambolesco 2018 del Movimento 5 Stelle che l'aveva portato dal successo nelle Politiche del 4 marzo al sorpasso da parte dell'alleato leghista, avevamo parlato dei rischi per il Movimento 5 Stelle derivanti da una prolungata subalternità al partito di Matteo Salvini. Tuttavia, neanche nelle (...) - Politica / Elezioni, Sondaggio, Partiti, , Movimento 5 Stelle, M5S, 2019 Leggi la notizia su feedproxy.google

