Giulia De Lellis, i ladri le rubano tutto: “Mi hanno fatto veramente male” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nelle vacanze di Natale Giulia De Lellis è stata derubata, su Instagram si sfoga e svela ai fan di essere stata davvero male Torna ad attirare l’attenzione del gossip Giulia De Lellis, divenuta nota in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. L’amatissima influencer ha svelato ai tantissimi fan che la seguono che lei e il fidanzato Andrea Iannone sono stati derubati di nuovo. Sulle sue Instagram Stories ha rivelato: “Per concludere quest’anno, siamo stati derubati per l’ennesima volta”. Giulia De Lellis ha continuato dicendo: “Adesso ve lo dico perché sono stata proprio di me…a, a questo giro me l’hanno fatta veramente grossa. Mi hanno fatto veramente male. E poi perché volendo o no sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi, per tutelarmi. Per forza di cose eviterò di condividere ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

zazoomblog : Giulia De Lellis derubata di tutto a Natale: “Costretta a tutelarmi” lo sfogo - #Giulia #Lellis #derubata #tutto - ipofisi : Giulia De Lellis è stata derubata ed io ho letto di gente che ci gode, ma stiamo scherzando???? - applennie : Io noto che la gente è sempre molto prevenuta con Giulia De Lellis,ogni minima cosa la insultano,ogni volta che com… -