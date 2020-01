Giochi PC 2020: ecco la classifica dei 10 videogiochi più attesi del prossimo anno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 sarà un anno molto particolare per i videoGiochi in uscita. Da una parte il PC con la sua tecnologia “castrata” dalla potenza delle console attuali, dall’altra l’arrivo di PS5 e Xbox Series X promette un bel salto di qualità anche per le console domestiche. Nonostante questo clima di incertezza, il 2020 inizia con diverse conferme importanti come l’arrivo del maestoso Cyberpunk 2077 o il nuovo Doom Eternal che promette un viaggio all’inferno davvero indimenticabile. Senza dimenticare il ritorno del gioco più atteso di tutti i tempi: Half Life. ecco i 10 Giochi più attesi del 2020: Ori and the Will of the Wisps – 11 marzo Quando Microsoft ha annunciato Ori and the Will of the Wisps all’E3 2017, nessuno credeva che avremmo atteso il 2020 per il suo rilascio ufficiale. In ogni caso, il secondo capitolo di Ori è bello quanto ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

