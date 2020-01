Dove vedere Milan-Sampdoria in diretta tv e streaming (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dove vedere Milan-Sampdoria in diretta tv e streaming Milan-Sampdoria è un match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di lunedì 6 gennaio allo stadio San Siro di Milano. In casa rossonera l’umiliante sconfitta subita a Bergamo dall’Atalanta è un lontano ricordo: per i tifosi del Milan, adesso, è arrivato il momento di sognare e, perché no, ricordare alcuni dei gloriosi momenti trascorsi in questi anni: non si parla altro che di Zlatan Ibrahimovic – che dovrebbe partire dalla panchina – il colpo di mercato che ha letteralmente scosso l’intero campionato. Tornando con i piedi per terra, però, la squadra di Pioli deve cominciare a correre se vorrà ottenere un posto per la prossima Champions o Europa League. Di fronte un avversario con una pessima classifica ma che sta attraversando ... Leggi la notizia su termometropolitico

