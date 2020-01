Donna scomparsa | il marito indagato fa perdere le sue tracce (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una Donna scomparsa lo scorso ottobre, ed ora anche il marito. L’uomo fa perdere volontariamente le proprie tracce, era indagato. Non è più reperibile Mohamed Barbri, marito della Donna scomparsa ad ottobre. Lei si chiama Samira El Attar e da svariate settimane non si sa più che fine abbia fatto. La coppia viveva assieme a … L'articolo Donna scomparsa il marito indagato fa perdere le sue tracce è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

worldnews911 : Donna scomparsa, marito via da casa – Ultima Ora - bizcommunityit : Donna scomparsa, marito via da casa - Ultima Ora - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Donna scomparsa nel Padovano: il marito si è allontanato da casa e non è più rintracciabile -