Dakar 2020: Martin Kolomy costretto al ritiro dopo un pauroso incidente nello shakedown (Di giovedì 2 gennaio 2020) Arriva ancor prima della partenza ufficiale del 5 gennaio la notizia del primo ritiro alla Dakar 2020, in programma in Arabia Saudita fino al 17 gennaio. Il primo sfortunato protagonista a dover abbandonare la corsa, peraltro non ancora iniziata, è il 46enne ceco Martin Kolomy insieme al connazionale Jiri Stross. La coppia avrebbe dovuto prendere parte alla 41ma edizione della Maratona del Deserto nella categoria auto a bordo di una Ford F-150 Raptor del Team MP Sport, ma quest’oggi uno spettacolare incidente le ha di fatto precluso la possibilità di presentarsi allo start della prima tappa a Jeddah. Kolomy, alla prima esperienza in automobile dopo nove partecipazioni tra i camion, ha perso il controllo della vettura nel corso dello shakedown odierno (una prova generale per verificare il corretto funzionamento dei mezzi) andando a ribaltarsi e a sbattere con la parte frontale ... Leggi la notizia su oasport

