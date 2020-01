Cosa c’è dietro la corsa dell’oro (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2019 è stato un anno ruggente per i mercati finanziari mondiali, con le borse Usa che hanno toccato numerosi record di capitalizzazione e mercati europei come Piazza Affari che sono cresciuti di circa il 30%, e assieme al rendimento delle azioni sono cresciuti numerosi listini ad essi collegati. Stupisce, in tal senso, che a una crescita delle quotazioni dei listini sia associata un’analoga inflazione del ricorso a beni rifugio da parte degli investitori. E tra i beni rifugio spicca, dominante, il più lucente di tutti, l’oro. Il metallo nobile sta conoscendo un rally sensazionale delle quotazioni sia a livello finanziario (Etf) che al “dettaglio”, e la motivazione non è da ricercarsi esclusivamente nella volontà degli investitori di premunirsi contro i mutevoli venti e le amnesie storiche della finanza. I prezzi oramai hanno superato la soglia dei 1.500 ... Leggi la notizia su it.insideover

