Claudia Gerini e Simon Clementi, insieme alla festa di compleanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Claudia Gerini esce allo scoperto con il nuovo compagno Simon Clementi. L’occasione perfetta per ufficializzare è stata la festa di compleanno dell’attrice, che di recente ha spento 48 candeline. Una festa in cui la Gerini ha voluto al suo fianco tutta la sua bella famiglia allargata, con tanto di new entry. A rubare qualche scatto saliente gli obiettivi dei paparazzi di Diva e Donna. La festa di compleanno di Claudia Gerini Claudia Gerini ha festeggiato alla grande il traguardo dei 48 anni. Prima cena romantica con il nuovo compagno, che frequenta da quest’estate, con tanto di bacio appassionato. Poi il party scatenato, dove al suo fianco, oltre a Clementi c’erano le sue due figlie Rosa, nata dal matrimonio con il regista Alessandro Enginoli, e Linda nata dall’amore con Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino. Claudia Gerini alla sua festa di compleanno. Fonte foto: ... Leggi la notizia su thesocialpost

