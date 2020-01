Caso Ghosn, la Turchia apre un’indagine. Mentre dalla Francia arriva il via libera: «Non lo estraderemo» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Si aggiungono nuovi dettagli alla fuga dell’ex presidente di Nissan-Renault Carlos Ghosn. Dopo essere scappato dal Giappone, per arrivare in Libano lo scorso 31 dicembre dalla Turchia, Ankara ha aperto un’indagine sul passaggio dell’ex presidente del gruppo automobilistico. Secondo i media turchi, alcune persone sono già state arrestate e interrogate. Ghosn, nato in Brasile da una famiglia di origine libanese e cresciuto poi in Francia, possiede il passaporto di tutti e tre Paesi. Dettaglio che gli avrebbe permesso di entrare a Beirut, come riferiscono le autorità libanesi, con documenti di espatrio validi. Il Paese dei cedri non ha inoltre accordi di espatrio con il Giappone, motivo per cui la scelta di Ghosn sarebbe ricaduta proprio sul Libano. Ora, anche la Francia, Paese dove Ghosn ha studiato, ha fatto sapere che non lo estraderà nel Caso arrivasse a ... Leggi la notizia su open.online

