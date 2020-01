Calciomercato Milan: per Todibo spunta l’ipotesi di prestito secco (Di giovedì 2 gennaio 2020) Calciomercato Milan: Jean Clair Todibo è vicinissimo all’approdo in rossonero ma la formula dell’affare potrebbe cambiare La Gazzetta dello Sport conferma che Jean Clair Todibo è a un passo dal Milan, ma con una formula rispetto a quella prevista inizialmente. Le due società, infatti, sono d’accordo su quasi tutti, e la trattativa potrebbe essere definita nelle prossime ore. L’unico scoglio che resta da superare è questo: il Barcellona crede nel ragazzo e intende mantenere comunque l’ultima parola sul suo futuro, mentre i rossoneri vorrebbero avere loro il coltello dalla parte del manico. Si discute dunque sul diritto di recompra o un prestito secco. E bocciata la prima opzione, al Milan ora si sta facendo strada l’ipotesi di un prestito di sei mesi. Uno scenario che ovviamente non entusiasma la dirigenza Milanista. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

