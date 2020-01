Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento (Di giovedì 2 gennaio 2020) Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento Bollo auto 2020: dal primo gennaio, la tassa sulla proprietà dei veicoli cambia; il pagamento diventa elettronico: la modifica potrebbe portare a un piccolo aumento dell’imposta. Bollo auto 2020: il pagamento diventa elettronico Dal primo gennaio 2020, il Bollo auto si pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso definitivamente il canale delle agenzie di pratiche automobilistiche utilizzabile finora per pagare la tassa sui veicoli intestati a residenti in altre regioni. È un effetto del decreto fiscale collegato alla manovra: la tassa sulla proprietà dei veicoli potrà essere corrisposta soltanto attraverso la piattaforma PagoPa (che adesso, ovviamente, permetterà il pagamento del Bollo anche i veicoli intestati a residenti in altre regioni). Rc auto 2020: sconto famiglia posticipato, ecco la data ... Leggi la notizia su termometropolitico

