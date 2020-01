Benevento, i complimenti che non ti aspetti: le dichiarazioni di Vacca (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Quella mostrata finora in B dal Benevento è una superiorità netta certificata non solo dai numeri, ma anche dall’opinione degli addetti ai lavori. Tra questi spiccano nomi che in pochi si aspetterebbero di leggere, come ad esempio quello di Antonio Vacca, centrocampista del Venezia che in passato ha avuto più di un battibecco con la tifoseria giallorossa. Il giocatore partenopeo, che già di recente aveva addolcito la pillola in un’intervista al Sannio Quotidiano, è tornato sull’argomento ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Il campionato di serie B si deciderà nel girone di ritorno, durante il quale si assiste solitamente a qualcosa di nuovo. Il Benevento ha già vinto il campionato, merita tutti i punti di vantaggio che ha sulle inseguitrici e non posso che fare i complimenti a una società che mi ha fatto sempre ... Leggi la notizia su anteprima24

