Barbara D’Urso senza trucco su Instagram: semplicemente stupenda (Di giovedì 2 gennaio 2020) Barbara D’Urso si mostra senza trucco su Instagram e strega tutti con la sua bellezza. La conduttrice si è concessa una breve vacanza a Dubai, fra sole, gite nel deserto e tanto divertimento. Come sempre ha raccontato le sue giornate su Instagram, postando video e foto che la ritraggono sempre perfetta. Nelle ultime ore però Barbara ha sorpreso tutti e, ancora una volta, a 62 anni ha deciso di mettersi in gioco. La conduttrice ha abbandonato rossetti, mascara e filtri per regalarsi un selfie senza trucco. Il risultato? La D’Urso è stupenda, così tanto che secondo alcuni follower sarebbe ancora più bella acqua e sapone. Lo scatto postato su Instagram è stato realizzato su una spiaggia di Dubai. “Pronta per una gita nel deserto – ha scritto Barbara -. Volete venire con me?!? Non perdetevi le prossime storie!”. L’ultimo anno è stato particolarmente ... Leggi la notizia su dilei

