Aristide Malnati al Grande Fratello Vip | Aspettative e pronostici sul concorrente (Di giovedì 2 gennaio 2020) Arriva nella casa dei vip anche un ‘poco vip’: il giornalista e papirologo Aristide Malnati. Come reagisce il pubblico?. Piace o non piace? Lo conoscono o non lo conoscono? Il popolo del web sta sollevando i propri dubbi sull’ingresso nella casa di Cinecittà del giornalista e papirologo Aristide Malnati. Pioggia di commenti per il prossimo … L'articolo Aristide Malnati al Grande Fratello Vip Aspettative e pronostici sul concorrente proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

castreses : Aristide Malnati concorrente ufficiale del #GFvip...è la tassa da pagare per avere Signorini alla conduzione??? anc… - qn_giorno : #Milano, #GFvip tra i concorrenti anche Aristide Malnati -