Alexandro Picchietti Fabrizi, chi è il concorrente di MasterChef Italia 9 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Alexandro Picchietti Fabrizi, chi è il concorrente di MasterChef Italia 9 Al via una nuova edizione di MasterChef Italia, la numero 9, per questo 2020 che vedrà in cucina 20 nuovi aspiranti chef. A ognuno di loro toccherà il giudizio insindacabile di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Tra gli aspiranti chef figura anche Alexandro Picchietti Fabrizi. Ma chi è Alexandro e cosa sappiamo sul suo conto? Tutti i concorrenti di MasterChef 9 Alexandro Picchietti Fabrizi, il concorrente di MasterChef Italia 9: chi è Alexandro, romano di 40 anni, nella vita è un manovratore di piattaforme aeree, ma la passione per la cucina è esplosa quand’era un bambino, quando rubava le pentole alla mamma per cucinare. Il piatto che maggiormente lo rappresenta è la carbonara, sostanzioso, gustoso e abbondante. Alexandro entra a MasterChef perché vorrebbe imparare a cucinare in ... Leggi la notizia su tpi

