Abbuffate natalizie: come sgonfiarsi e rimettersi in forma (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le Abbuffate natalizie hanno messo a dura prova il fisico di tutti e, per questa ragione, è bene correre ai ripari provando a rimettersi in forma. Ecco allora come sgonfiare e ritrovare la forma perduta con alcuni consigli e suggerimenti utili, oltre a un buon integratore. Abbuffate natalizie Con il Natale e il periodo delle festività, non arrivano solo i doni, ma anche tantissimi chili in eccesso tra cenoni, pranzi e uscite con gli amici e i parenti. In base ad alcuni studi realizzati dagli esperti del settore, si arriva a un aumento di tre chili o più. Continuare a sgranocchiare durante la giornata e alcuni stravizi e bagordi alimentari incidono sul fisico che ora deve fare i conti con il peso in eccesso. Ovviamente i colpevoli delle Abbuffate e dell’aumento di peso di questi giorni sono le pessime abitudini alimentari a cui moltissimi italiani non sanno rinunciare. Una fetta di ... Leggi la notizia su notizie

just_daa : RT @AlessandraOdri: Dopo le abbuffate natalizie.....???? - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: Dopo le abbuffate natalizie.....???? - RosannaAvella : RT @annidicera: Quando vai in crociera dopo le abbuffate natalizie -