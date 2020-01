A16, auto tampona autobus di pellegrini: tre donne ferite (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPietradefusi (Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, durante la mattinata di oggi 2 gennaio, è intervenuta sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 63,100, in direzione Napoli, nel territorio del comune di Pietradefusi, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un autobus di linea, proveniente da San Giovanni Rotondo e diretto a Roma, ed un’autovettura. Nell’impatto sono rimaste ferite tre donne a bordo dell’auto, le quali dopo essere state estratte dal veicolo, sono state affidate ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale di Moscati di Avellino per le cure del caso. Le più di 30 persone presenti sul bus, non hanno riportato grosse conseguenze, tranne un comprensibile spavento. L'articolo A16, auto tampona autobus di pellegrini: ... Leggi la notizia su anteprima24

