Vigili morti ad Alessandria, la moglie di Nino Candido: “2020 non mi porti via nessun altro” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il lungo messaggio di Elena Barreca, vedova di Nino Candido, uno dei tre Vigili del fuoco morti in seguito all'esplosione della cascina a Quargnento e ricordati anche dal presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno: "Mi auguro che un giorno questo mondo possa diventare migliore, dove non esistano tragedie, malattie, povertà". Leggi la notizia su fanpage

robertapinotti : Ringrazio il Presidente #Mattarella per aver ricordato Antonio, Marco e Matteo, i 3 vigili del fuoco morti mettendo… - GenSangiuliano : RT @tg2rai: #Roma, al vaglio dei vigili, l'incidente mortale di ieri mattina. La vittima un 43enne a bordo del suo scooter che si è scontra… - adg2909 : RT @robertapinotti: Ringrazio il Presidente #Mattarella per aver ricordato Antonio, Marco e Matteo, i 3 vigili del fuoco morti mettendosi a… -