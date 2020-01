Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 15:10 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione trovato l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio sono 204 i feriti totali della notte di capodanno un morto ad Ascoli un ventiseienne rimasto ucciso dopo essere caduto 100 metri in un dirupo per cercare di spegnere un incendio causato dai propri Botti nel napoletano il bilancio di 48 feriti nessuno dei quali in gravi condizioni altri 10 feriti in provincia di Salerno 13 a Roma e provincia ad Aversa una diciannovenne è stata colpita all’addome da un proiettile vagante non è in pericolo di vita a Cerreto Laghi nel reggiano un ragazzo di 19 anni rimasto ferito gravemente ad un occhio dall’esplosione di un fuoco d’artificio è lo stesso è accaduto ad un giovane a Canosa di Puglia sempre per l’esplosione di botti un 23enne un 14 anni in due episodihanno subito l’amputazione di ... Leggi la notizia su romadailynews

