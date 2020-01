Siria, missili di Damasco contro una scuola a Idlib: morti 8 civili, tra cui 4 bambini (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Continua a mietere vittime l’offensiva del regime Siriano, appoggiato dalla Russia, contro l’ultima roccaforte dei ribelli, tra cui diversi gruppi jihadisti, nella provincia di Idlib. Questa volta missili terra-terra lanciati da Damasco hanno colpito una scuola nella città di Sarmeen, utilizzata come rifugio e affollata di studenti e insegnanti, uccidendo otto civili, tra cui quattro bambini. A riferirlo è l’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, con base a Londra, che parla anche di 16 feriti, alcuni in condizioni gravi. Quelle di Capodanno sono solo le ultime vittime di una battaglia, quella per piegare una delle ultime sacche di resistenza al regime di Bashar al-Assad, che va avanti dall’aprile scorso e che ha provocato oltre mille morti e una crisi umanitaria che, secondo i dati diffusi dall’Ocha, l’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento dell’azione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Siria - missili colpiscono una scuola nel nord-ovest del paese : 8 morti tra cui 4 bambini : Siria , missili colpiscono una scuola : 8 morti tra cui 4 bambini missili terra-terra lanciati dalle forze del regime Siria no hanno colpito una scuola nel nord-ovest del paese , nella città di Sarmeen, utilizzata come rifugio. Otto civili sono rimasti uccisi, tra cui quattro bambini . Lo riferisce l’Osservatorio Siria no per i Diritti Umani, che parla anche di 16 feriti, alcuni in condizioni gravi. Una nuova ondata di bombardamenti aerei è ...

Nuovo allarme degli Usa sull’Iran : “Spostano missili in Siria ” : La tensione tra Iran e Stati Uniti si gioca sul filo delle indiscrezioni e dei dossier che, da una parte e dall’altra, producono i servizi di intelligence. E così, in un momento caratterizzato dal pericolo di un collasso dell’economia iraniana dovuto all’inasprimento delle sanzioni americane, arrivano nuovi reportage con i quali dagli Usa si vuol puntare l’obiettivo contro un presunto aumento dell’attività militare ...

Israele - sventato attacco con missili dalla Siria : La radio militare dell’esercito israeliano definisce l’attacco «molto grave» ed è prevedibile una reazione da parte delle forze di Gerusalemme. La stessa radio militare ha precisato che verso le ore 5 locali (le 4 in Italia) quattro razzi sono stati lanciati in direzione del monte Hermon sulla alture del Golan, e intercettati in volo

SkyTG24 : Siria, missili su scuola. Almeno 8 morti, 4 sono bambini - MediasetTgcom24 : Siria, missili del regime su una scuola: 8 morti tra cui 4 bambini #siria - 83napolano : RT @MediasetTgcom24: Siria, missili del regime su una scuola: 8 morti tra cui 4 bambini #siria -