Sampdoria, benvenuto 2020: gli errori da non ripetere (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dalla mancata cessione alla debacle sportiva: la Sampdoria chiude il 2019 e spera in un 2020 migliore. Ma deve imparare dai propri errori La Sampdoria saluta il 2019. L’annus horribilis dei blucerchiati non può essere circoscritto però agli ultimi tre mesi e guardando solo all’aspetto dei risultati sportivi. Le cause della debacle affondano le proprie radici nel passato, quando ancora sulla panchina sedeva Marco Giampaolo. Il tecnico di Giulianova ha abituato male la dirigenza doriana. Si accontentava di scommesse di mercato e non faceva mai mancare la plusvalenza importante a fine stagione. Questo ha fatto credere alla Sampdoria che si potesse procedere così con qualsiasi tecnico, sbagliando. Questo è apparso cristallino con l’arrivo di Eusebio Di Francesco e un mercato di scommesse, al netto di Jeison Murillo, che non è mai decollato. L’accontentarsi, per tre ... Leggi la notizia su calcionews24

Sampdoria benvenuto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sampdoria benvenuto