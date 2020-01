Papa Francesco, primo messaggio del 2020: “Ripartire dalla donna” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) primo messaggio del 2020 per Papa Francesco: “Dobbiamo ripartire dalla donna, è lei la nostra salvezza. E’lei il simbolo della speranza, guardando le cose con il cuore” “Se vogliamo tessere di umanità le trame dei nostri giorni, dobbiamo ripartire dalla donna. Da lei, donna, è sorta la salvezza. E dunque non c’è salvezza senza la … L'articolo Papa Francesco, primo messaggio del 2020: “Ripartire dalla donna” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

