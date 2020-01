LIVE van Gerwen-Wright 1-2, Finale Mondiali freccette 2020 in DIRETTA: l’olandese accorcia le distanze (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.59 Il Campione del Mondo mette la freccia dove ha bisogno: 2-1 nel quarto set. Wright ha bisogno di una scossa. 20.59 L’olandese sbaglia il doppio 18 per chiudere ma avrà un’altra chance. 20.58 Wright è piantato a 204, van Gerwen è già a 83: ampissimo vantaggio. 20.57 Freccia perfetta di van Gerwen, doppio 18 e contro-break: 1-1 nel quarto set. 20.57 L’olandese non chiude, fa 94 e ora è a 36. Wright non ne approfitta, ora è a quota 60. 20.56 van Gerwen transita a 130 ma Wright può portarsi in scia, lo fa con un centone che lo fa abbassare a 150. 20.55 Wright SI RIDESTA! Doppio triplo 20 e un doppio 10 per chiuderla! 1-0, break eccezionale! 20.54 Wright si sveglia con un 180. 20.54 INIZIA IL QUARTO SET SENZA PAUSA. 20.54 Doppio 20, van Gerwen vince il leg e il terzo set per 3-0. Wright inesistente. 20.53 Arriva un ... Leggi la notizia su oasport

