LIVE van Gerwen-Wright 0-2, Finale Mondiali freccette 2020 in DIRETTA: lo scozzese è indemoniato (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Subito doppio 12 di Wright che piazza il break in apertura di set. 1-0 per l’olandese. 20.50 Centone dello scozzese (145). Wright abbassa a 24. 20.49 20, 19, 19. L’olandese prosegue bene, Wright però risponde e scende a 245 contro il 263 del rivale. 20.49 Ruggito di van Gerwen, PAZZESCO 180. 20.48 INIZIA IL TERZO SET. 20.44 LO FA! Doppio 20 chirurgico. Wright HA VINTO IL SECONDO SET! 2-0 per lo scozzese. 20.43 Wright scende a 40 con una giocata di grande tatticismo, ora può chiudere. 20.42 Wright piazza 135, sfiora il 180. Ora ha una media di 103.42, van Gerwen è fermo a 97.79. Lo scozzese gira a 185 ma l’olandese replica con un 180 e scende a 164. 20.41 Wright a 81, van Gerwen a 74. Frecce in mano allo scozzese che chiude: doppio 12 perfetto. Il 49enne vola sul 2-1 con tanto di break! Ora inizia lui. 20.41 Wright! ... Leggi la notizia su oasport

