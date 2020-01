Il primo messaggio del 2020 di Papa Francesco: "Ripartire dalla donna" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) E’ la donna fonte di salvezza e umanità per il mondo al centro del primo messaggio di Papa Francesco del 2020. “Se vogliamo tessere di umanità le trame dei nostri giorni, dobbiamo Ripartire dalla donna. Da lei, donna, è sorta la salvezza - ha detto il Papa riferendosi alla scelta di Dio di incarnarsi nel grembo di una donna - e dunque non c’è salvezza senza la donna”. Parlando della Madonna che si è presa cura di Gesù dalla nascita fino al calvario, il pontefice ha sottolineato: ”È proprio della donna prendere a cuore la vita. La donna mostra che il senso del vivere non è continuare a produrre cose, ma prendere a cuore le cose che ci sono. Solo chi guarda col cuore vede bene, perché sa ‘vedere dentro’: la persona al di là dei suoi sbagli, il fratello oltre le sue ... Leggi la notizia su huffingtonpost

