Ida e Riccardo si separano ancora. Mistero dopo Uomini e Donne (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Cosa sta accadendo tra Ida e Riccardo nelle ultime settimane? Ida e Riccardo continuano a tenere in ansia i propri seguaci. La coppia che ha deciso di lasciare insieme Uomini e Donne pare sia scomparsa dai social. L’ultima foto della Platano risale a Natale, dove dopo aver indossato un sexy abitino rosso ha festeggiato insieme alla sua amica Gemma Galgani. Riccardo, invece, è rimasto a casa con la sua famiglia e adesso i fan si chiedono se almeno l’ultimo dell’anno lo trascorreranno insieme. Proprio i loro sostenitori, nelle ultime settimane sono molto preoccupati perché ormai dal 17 dicembre i due fidanzatini non si fanno vedere insieme. C’è aria di crisi? La dama pur essendo molto presente su Instagram non fa alcun riferimento alla sua storia con Guarnieri che, a sua volta, è in silenzio da diversi giorni. Cosa sta accadendo? Vediamo ne dettagli gli ultimi ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Ida e Riccardo si separano ancora. Mistero dopo Uomini e Donne - - martinada382 : Ida e Riccardo hanno fatto una storia mentre si baciavano dopo aver fatto conto alla rovescia. Andreas e Veronica n… - infoitcultura : Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Capodanno separati? Mistero dopo Uomini e Donne -