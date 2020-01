Capodanno: ferite da petardi, sei persone in ospedale (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Palermo, 1 gen. (Adnkronos) – Sei persone hanno dovuto fare ricorso alle cure dell’ospedale per ferite dovute all’esplosione di botti di Capodanno. Uno il caso più grave. Una persona, proveniente da Trapani, è stata ricoverata nel reparto di chirurgia plastica del Civico a causa di una ferita profonda alla mano provocata da un petardo. Un’altra persona è rimasta ferita da un colpo sparato nella notte. L'articolo Capodanno: ferite da petardi, sei persone in ospedale CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

