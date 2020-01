Buoni propositi per il 2020: ecco come raggiungere i propri obiettivi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) E’ arrivato finalmente il 1 gennaio del 2020 e come ad ogni inizio anno ci ritroviamo a stilare liste e liste di Buoni propositi da mantenere nel corso delle nuove stagioni. Sono davvero utili queste liste lunghissime e come è possibile raggiungere una volta per tutte i propri obiettivi? Buoni propositi per il 2020: come raggiungere i propri obiettivi Prima di tutto è necessario riuscire a comprendere cosa si desidera veramente dal nuovo anno e capire se i propositi che vi state proponendo di mantenere sono fattibili nella realtà o solo nella vostra immaginazione. Quindi invece di stilare infinite liste che non seguirete mai, ascoltatevi veramente e capite quali obiettivi volete veramente raggiungere. ecco per voi alcuni consigli utili per questo 2020. Non datevi mai per vinti Sono anni che aggiungete questo obiettivo alla vostra lista e ormai vi sembra irraggiungibile. Nuovo ... Leggi la notizia su velvetgossip

