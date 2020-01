Bomba contro bancomat durante i festeggiamenti, ladri via col bottino (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – ladri in azione la notte di Capodanno a Marano, comune a nord di Napoli. durante i festeggiamenti, poco dopo la mezzanotte, ignoti sono riusciti a forzare una porta di emergenza blindata nella sede della Banca di Credito Popolare in corso Europa. Una volta all’interno hanno fatto esplodere un ordigno artigianale dietro la macchina Atm. Quest’ultima si è danneggiata consentendo ai ladri di portare via i soldi e di fuggire in auto. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno vagliando le immagini di sistemi di videosorveglianza nella zona. Il bottino non è stato ancora quantificato. L'articolo Bomba contro bancomat durante i festeggiamenti, ladri via col bottino proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

