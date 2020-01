Balotelli inizia il 2020 col botto (ma tutto finisce bene) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020LA PRIMA BALOTELLATA DEL 2020Mario Balotelli ha cominciato suo malgrado l’anno col botto. E non c’è nemmeno il Var per poter stabilire la dinamica dell’incidente che l’ha visto coinvolto, fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica (non guidava lui), visto che si trattava di una manovra con modalità da parcheggio. Così, visto che alla fine è andato tutto bene, si può pure provare a scherzare sul fatto che sia ancora lui, all’alba di questo 2020, a prendersi la scena (diciamo che ne avrebbe fatto a meno). E quindi: ... Leggi la notizia su vanityfair

